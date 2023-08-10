Киев рассказал Пентагону, где и сколько раз использовал кассетные боеприпасы

Киев отчитался перед Пентагоном об использовании поставленных Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя украинских властей.

Чиновник объяснил, что отчёт содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и поражённых целях. Он не стал озвучивать конкретные цифры.