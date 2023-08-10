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Регион
Опубликовано 10 августа 2023, 02:23
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Киев рассказал Пентагону, где и сколько раз использовал кассетные боеприпасы

CNN: Украина передала США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

Киев отчитался перед Пентагоном об использовании поставленных Соединёнными Штатами кассетных боеприпасов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя украинских властей.

Чиновник объяснил, что отчёт содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и поражённых целях. Он не стал озвучивать конкретные цифры.

Документ был запрошен США в рамках соглашения об отправке на Украину артиллерийских снарядов с кассетными бомбами, известных как DPICM. Министр обороны Украины Алексей Резников в прошлом месяце сказал телеканалу, что готовит доклад коллеге — министру обороны США Ллойду Остину.

Шойгу разъяснил, зачем США пошли на военное преступление, поставив Украине кассетные бомбы
Шойгу разъяснил, зачем США пошли на военное преступление, поставив Украине кассетные бомбы

Напомним, 7 июля Пентагон сообщил, что в новый американский пакет военной помощи Украине войдут, кроме прочего, кассетные боеприпасы. 13 июля ведомство подтвердило их передачу Киеву. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ещё недавно Вашингтон называл их использование военным преступлением. А по словам президента РФ Владимира Путина, Соединённые Штаты поставляют нашему противнику такие бомбы не от хорошей жизни. 20 июля Washington Post сообщила, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы. Киев использует их в том числе для обстрела городов, в частности Донецка.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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