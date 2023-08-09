Шойгу разъяснил, зачем США пошли на военное преступление, поставив Украине кассетные бомбы

Поставки запрещённых кассетных боеприпасов ВСУ являются военным преступлением со стороны США. Об этом напомнил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду, 9 августа. По его словам, этот шаг продиктован нарастающим дефицитом боеприпасов у украинских вооружённых сил.

"В условиях нарастающего у Вооружённых сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошёл на военное преступление, включив в пакет помощи запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы", — уточнил Шойгу.

Напомним, что на днях, 6 августа, ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, ранив пять человек. А сегодня утром украинские войска снова применили кассетные бомбы для ударов по Донецку. Огонь вели с использованием артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Точных данных о пострадавших и разрушениях пока что нет, информация уточняется.