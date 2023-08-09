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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 10:01
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Шойгу разъяснил, зачем США пошли на военное преступление, поставив Украине кассетные бомбы

Министр обороны Шойгу: Поставки ВСУ кассетных боеприпасов — это военное преступление США

Поставки запрещённых кассетных боеприпасов ВСУ являются военным преступлением со стороны США. Об этом напомнил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду, 9 августа. По его словам, этот шаг продиктован нарастающим дефицитом боеприпасов у украинских вооружённых сил.

"В условиях нарастающего у Вооружённых сил Украины дефицита боеприпасов к артиллерийским системам западного образца Вашингтон пошёл на военное преступление, включив в пакет помощи запрещённые международной конвенцией кассетные боеприпасы", — уточнил Шойгу.

Путин напомнил, что власти США называли преступлением использование кассетных бомб
Путин напомнил, что власти США называли преступлением использование кассетных бомб

Напомним, что на днях, 6 августа, ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, ранив пять человек. А сегодня утром украинские войска снова применили кассетные бомбы для ударов по Донецку. Огонь вели с использованием артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Точных данных о пострадавших и разрушениях пока что нет, информация уточняется.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Марина Калегина
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