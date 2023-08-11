Антонов назвал цинизмом заявление США об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление Пентагона об использовании ВСУ кассетных бомб. По словам высокопоставленного дипломата, подобные заявления являются цинизмом.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уверены в "надлежащем" использовании Киевом полученных от Вашингтона кассетных бомб. По его словам, Украина выполняет свои обещания на этот счёт. В связи с данным заявлением Антонов напомнил о гибели российского военкора Ростислава Журавлёва в результате обстрела кассетными боеприпасами.
"Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?" — говорится в распространённом дипмиссией комментарии Антонова.
Как писал Лайф, 7 июля Пентагон сообщил, что в новый американский пакет военной помощи Киеву войдут, кроме прочего, кассетные боеприпасы. 13 июля ведомство подтвердило их передачу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что ещё недавно Вашингтон называл использование кассетных бомб военным преступлением. А по словам президента РФ Владимира Путина, Соединённые Штаты поставляют Украине такие боеприпасы совсем не от хорошей жизни. 20 июля СМИ сообщили, что украинская армия начала применять кассетные боеприпасы. Киев использует их в том числе для обстрела городов, в частности Донецка, от чего погибают мирные граждане и страдает невоенная инфраструктура. При этом украинский президент Владимир Зеленский в июле заявлял, что кассетные бомбы будут применяться только по военным целям.
ТАСС / AP / Patrick Semansky