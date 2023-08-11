Антонов назвал цинизмом заявление США об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прокомментировал заявление Пентагона об использовании ВСУ кассетных бомб. По словам высокопоставленного дипломата, подобные заявления являются цинизмом.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США уверены в "надлежащем" использовании Киевом полученных от Вашингтона кассетных бомб. По его словам, Украина выполняет свои обещания на этот счёт. В связи с данным заявлением Антонов напомнил о гибели российского военкора Ростислава Журавлёва в результате обстрела кассетными боеприпасами.