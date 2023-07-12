Байден подтвердил, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты
Президент США Джо Байден заявил, что он изучит возможность передачи Украине ракет большой дальности по примеру Великобритании и Франции. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
"Он сказал, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Киеву", — говорится в сообщении пресс-пула.
Со ссылкой на Байдена там добавили, что его "проинформировали о ходе украинского контрнаступления", но американский лидер отказался раскрывать эту информацию журналистам.
Напомним, 11 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать контрнаступление ВСУ. СМИ разузнали, что Париж уже начал поставки ракет SCALP. Это аналоги британских Storm Shadow, которые ВСУ уже получили и применяют.
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