Байден подтвердил, что США могут передать Украине дальнобойные ракеты

Президент США Джо Байден заявил, что он изучит возможность передачи Украине ракет большой дальности по примеру Великобритании и Франции. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Он сказал, что рассмотрит возможность одобрить передачу ракет большой дальности Киеву", — говорится в сообщении пресс-пула.