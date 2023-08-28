"Шанс на банальное выживание": В Госдуме оценили призыв Венгрии к Зеленскому начать переговоры

Президент Венгрии Каталин Новак призывом к мирным переговорам с Россией даëт президенту Украины Владимиру Зеленскому шанс на выживание. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

"Несмотря на членство в ЕС и НАТО, Венгрия занимает относительно независимую позицию на фоне остальных стран Европы. Венгры сразу объявили, что их главный приоритет — интересы собственного народа. В данном случае Каталин Новак даëт Зеленскому шанс на банальное выживание в противостоянии с Россией", — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что специальная военная операция на Украине продолжается и о достижении целей пока говорить рано. По опыту взаимодействия с Киевом в начале СВО стало понятно, что власти Незалежной — не самые надёжные переговорщики: Украина не готова вести диалог, использует паузы для перегруппировки войск. При этом Киев не представляет интересы граждан, а отрабатывает задачи США по сдерживанию России.

"У Украины была возможность договориться с Россией мирным путём. Единственное, что нужно было сделать, — гарантировать права русских на территории страны и отказаться от вступления в НАТО. Но нет, из-за недальновидной политики Киева украинской государственности будет наноситься всë больший ущерб", — заключил Толмачёв.