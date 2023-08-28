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28 августа, 13:46

Президент Венгрии лично призвала Зеленского начать мирные переговоры

Президент Венгрии Новак заявила, что призвала Зеленского к мирным переговорам

Президент Венгрии Каталин Новак в ходе недавней встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским призвала его начать мирные переговоры. Об этом она заявила в беседе с изданием Index.

"Надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту [Зеленскому] как публично, так и с глазу на глаз", — сказала Новак.

Венгерский президент подчеркнула, что не видит военного решения, которое могло бы привести к долгосрочному миру. Кроме того, Новак напомнила о намерении Будапешта присоединиться к переговорам по "формуле мира".

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Ранее 23 августа Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились приступить к переговорам по теме урегулирования конфликта на Украине. Как заявила венгерский политик, между сторонами будет установлен "президентский канал связи".

Обложка ©

ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Светлана Оперук
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