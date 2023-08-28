Президент Венгрии лично призвала Зеленского начать мирные переговоры
Президент Венгрии Новак заявила, что призвала Зеленского к мирным переговорам
Президент Венгрии Каталин Новак в ходе недавней встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским призвала его начать мирные переговоры. Об этом она заявила в беседе с изданием Index.
"Надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту [Зеленскому] как публично, так и с глазу на глаз", — сказала Новак.
Венгерский президент подчеркнула, что не видит военного решения, которое могло бы привести к долгосрочному миру. Кроме того, Новак напомнила о намерении Будапешта присоединиться к переговорам по "формуле мира".
Ранее 23 августа Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились приступить к переговорам по теме урегулирования конфликта на Украине. Как заявила венгерский политик, между сторонами будет установлен "президентский канал связи".
ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK