Президент Венгрии лично призвала Зеленского начать мирные переговоры

Президент Венгрии Каталин Новак в ходе недавней встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским призвала его начать мирные переговоры. Об этом она заявила в беседе с изданием Index.

"Надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту [Зеленскому] как публично, так и с глазу на глаз", — сказала Новак.

Венгерский президент подчеркнула, что не видит военного решения, которое могло бы привести к долгосрочному миру. Кроме того, Новак напомнила о намерении Будапешта присоединиться к переговорам по "формуле мира".