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Регион
Опубликовано 26 августа 2023, 09:49
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Президент Венгрии Новак назвала ключевую фигуру в заключении мира между Москвой и Киевом

Президент Венгрии Новак предрекла скорые перемены в урегулировании на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Президент Венгрии Каталин Новак. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Президент Венгрии Каталин Новак уверена, что ситуация с урегулированием конфликта на Украине скоро изменится. В интервью итальянской газете Il Messaggero она выразила убеждённость в том, что старания посла папы римского кардинала Маттео Дзуппи по миру в Незалежной не пройдут даром и окажут положительный эффект.

"Он хочет общаться со всеми, я уверена в этом пути и очень надеюсь, что придёт время, когда он [понтифик] будет играть ключевую роль в мирных переговорах. Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены. Уже то, что Дзуппи вёл переговоры с ключевыми фигурами, а теперь он будет делать это ещё и в Китае, является важным моментом. Существенный сигнал", — заявила президент Венгрии, упомянув, что верит в божественную силу, которой наделён папа римский Франциск.

Новак рассказала, что во время визита в Киев вела продолжительную и откровенную беседу с Зеленским, и сейчас пришло время обсуждать возвращение к миру. У венгерского президента нет готового мирного плана, однако она полностью поддерживает понтифика в том, что кровопролитие нужно прекратить, и этот момент, в её понимании, всё ближе. Накануне она встречалась с папой римским в Ватикане. По её словам, в ходе общения они договорились совместно работать над мирным решением ситуации на Украине.

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Ранее 23 августа Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились приступить к переговорам по теме урегулирования конфликта на Украине. Как заявила венгерский политик, между сторонами будет установлен "президентский канал связи".

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Юрий Лысенко
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