Президент Венгрии Новак назвала ключевую фигуру в заключении мира между Москвой и Киевом

Президент Венгрии Каталин Новак уверена, что ситуация с урегулированием конфликта на Украине скоро изменится. В интервью итальянской газете Il Messaggero она выразила убеждённость в том, что старания посла папы римского кардинала Маттео Дзуппи по миру в Незалежной не пройдут даром и окажут положительный эффект.

"Он хочет общаться со всеми, я уверена в этом пути и очень надеюсь, что придёт время, когда он [понтифик] будет играть ключевую роль в мирных переговорах. Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены. Уже то, что Дзуппи вёл переговоры с ключевыми фигурами, а теперь он будет делать это ещё и в Китае, является важным моментом. Существенный сигнал", — заявила президент Венгрии, упомянув, что верит в божественную силу, которой наделён папа римский Франциск.

Новак рассказала, что во время визита в Киев вела продолжительную и откровенную беседу с Зеленским, и сейчас пришло время обсуждать возвращение к миру. У венгерского президента нет готового мирного плана, однако она полностью поддерживает понтифика в том, что кровопролитие нужно прекратить, и этот момент, в её понимании, всё ближе. Накануне она встречалась с папой римским в Ватикане. По её словам, в ходе общения они договорились совместно работать над мирным решением ситуации на Украине.