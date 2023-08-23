Новак заявила, что Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского"
Каталин Новак: Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского"
Президент Венгрии Каталин Новак на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
Президент Венгрии Каталин Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились приступить к переговорам по теме урегулирования конфликта на Украине. Как заявила венгерский политик, между сторонами будет установлен "президентский канал связи".
"Как и подобает соседям, мы установим прямой президентский канал связи. Мы начнём подготовку нового документа об отношениях между двумя странами. Мы будем участвовать в переговорах по мирной формуле, инициированной президентом Украины", — написала Новак в социальной сети по итогам переговоров с украинским коллегой.
Вместе с этим ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Правда, при этом он согласился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, что рано или поздно Москве и Киеву придётся договориться.