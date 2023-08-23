Новак заявила, что Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского"

Президент Венгрии Каталин Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились приступить к переговорам по теме урегулирования конфликта на Украине. Как заявила венгерский политик, между сторонами будет установлен "президентский канал связи".

"Как и подобает соседям, мы установим прямой президентский канал связи. Мы начнём подготовку нового документа об отношениях между двумя странами. Мы будем участвовать в переговорах по мирной формуле, инициированной президентом Украины", — написала Новак в социальной сети по итогам переговоров с украинским коллегой.