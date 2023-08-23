Регион

Уведомления отключены

23 августа, 20:59

Новак заявила, что Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского"

Каталин Новак: Венгрия включится в переговоры по "формуле Зеленского"

<p>Президент Венгрии Каталин Новак на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/7498" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Zelenskiy / Official</a></p>

Президент Венгрии Каталин Новак на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Президент Венгрии Каталин Новак и украинский лидер Владимир Зеленский договорились приступить к переговорам по теме урегулирования конфликта на Украине. Как заявила венгерский политик, между сторонами будет установлен "президентский канал связи".

"Как и подобает соседям, мы установим прямой президентский канал связи. Мы начнём подготовку нового документа об отношениях между двумя странами. Мы будем участвовать в переговорах по мирной формуле, инициированной президентом Украины", — написала Новак в социальной сети по итогам переговоров с украинским коллегой.

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным, "когда это будет полезно"

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным, "когда это будет полезно"

Вместе с этим ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Правда, при этом он согласился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, что рано или поздно Москве и Киеву придётся договориться.

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров