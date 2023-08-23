Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным, "когда это будет полезно"

Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, когда "посчитает это полезным". Об этом он сказал в интервью журналу Le Point. По словам Макрона, одной из тем такой беседы может быть построение архитектуры безопасности в Европе.

"НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придётся перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным", — пояснил Макрон.