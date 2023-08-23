Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным, "когда это будет полезно"
Глава Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, когда "посчитает это полезным". Об этом он сказал в интервью журналу Le Point. По словам Макрона, одной из тем такой беседы может быть построение архитектуры безопасности в Европе.
"НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конечном итоге нам придётся перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным", — пояснил Макрон.
Ранее президент Франции заявил, что готов ответить на звонок Путина, однако сам звонить не будет, потому что на это "нет причин". При этом он выразил надежду, что "придёт время для переговоров на условиях Украины".
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