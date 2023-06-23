Психолог раскрыла, зачем Макрон публично мечтает о звонке от Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается доказать собственную значимость заявлениями о том, что готов ответить на телефонный звонок от президента России Владимира Путина, при этом сам звонить не станет. Так считает психолог Наиля Бирарова.

"Звонки президенту Франции нужны для того, чтобы доказать обществу, своим коллегам из других стран и самому себе свою значимость и нужность. Таким образом, получая огромную реализацию от своих действий, якобы он при деле", — сказала эксперт в беседе с изданием "Абзац".

Бирарова считает, что у Макрона есть большое желание, чтобы ему позвонил российский лидер. По её мнению, в этой ситуации "присутствует конкурентная борьба двух значимых президентов, двух значимых стран".

"Конечно, Макрону было бы очень приятно, если бы Владимир Владимирович до него снизошёл и ему позвонил. Несмотря на то что ему это нужно и важно, он не может обуздать эго и гордыню и сделать первый шаг", — заключила психолог.