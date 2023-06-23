Регион

Уведомления отключены

23 июня, 10:34

Песков ответил Макрону, обвинившему Россию в дестабилизации Африки

Песков: Добрые отношения России с Африкой не направлены против третьих стран

Москва развивает добрые и конструктивные отношения со всеми африканскими странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о том, что РФ якобы дестабилизирует Африку.

"Россия развивает добрые и конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, учёте озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Как подчеркнул Песков, отношения России и Африки "никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран".

Лавров рассказал о главном выводе из встречи с лидерами Африки

Лавров рассказал о главном выводе из встречи с лидерами Африки

Как сообщал Лайф, 17 июня в Константиновском дворце в Стрельне прошла встреча президента России Владимира Путина и африканской делегации. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине. В Санкт-Петербург для этого приехали председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер Египта, а также спецпредставители президентов Уганды и Республики Конго. Президент РФ Владимир Путин на той встрече впервые показал подписанный Киевом проект мирного договора.

Обложка ©

Кremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров