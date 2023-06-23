Песков ответил Макрону, обвинившему Россию в дестабилизации Африки

Москва развивает добрые и конструктивные отношения со всеми африканскими странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о том, что РФ якобы дестабилизирует Африку.

"Россия развивает добрые и конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, учёте озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Как подчеркнул Песков, отношения России и Африки "никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран".