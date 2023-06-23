Песков ответил Макрону, обвинившему Россию в дестабилизации Африки
Песков: Добрые отношения России с Африкой не направлены против третьих стран
Москва развивает добрые и конструктивные отношения со всеми африканскими странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова лидера Франции Эмманюэля Макрона о том, что РФ якобы дестабилизирует Африку.
"Россия развивает добрые и конструктивные отношения, основанные на взаимном уважении, учёте озабоченностей и проблем друг друга, со всеми странами Африки", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Как подчеркнул Песков, отношения России и Африки "никоим образом не направлены и не могут быть направлены против третьих стран".
Как сообщал Лайф, 17 июня в Константиновском дворце в Стрельне прошла встреча президента России Владимира Путина и африканской делегации. Главной темой переговоров стало урегулирование ситуации на Украине. В Санкт-Петербург для этого приехали председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер Египта, а также спецпредставители президентов Уганды и Республики Конго. Президент РФ Владимир Путин на той встрече впервые показал подписанный Киевом проект мирного договора.