Макрон признался, что возьмёт трубку, если ему позвонит Путин
Макрон заявил о готовности говорить с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов ответить на звонок российского лидера Владимира Путина, однако сам звонить не будет, потому что на это "нет причин".
"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому... Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 24.
При этом президент Франции выразил надежду, что "придёт время для переговоров на условиях Украины".
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Напомним, в последний раз Путин и Макрон созванивались 11 сентября 2022 года. Тогда президенты России и Франции обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Кроме этого, Путин проинформировал французского лидера, что Киев использует западное оружие против гражданской инфраструктуры Донбасса. При этом прошлым летом достоянием общественности стал разговор двух лидеров: дело в том, что СМИ опубликовали частичное содержание беседы Макрона с Путиным. Некоторые граждане Франции уверены, что их президент сам причастен к утечке.
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