Макрон признался, что возьмёт трубку, если ему позвонит Путин

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов ответить на звонок российского лидера Владимира Путина, однако сам звонить не будет, потому что на это "нет причин".

"Конечно, я отвечу [если Путин позвонит]. У меня нет причин звонить самому... Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником", — сказал Макрон в интервью телеканалу France 24.