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26 августа, 12:18

В Венгрии порадовались, что остались в стороне от конфликта на Украине

Сийярто: Венгрия считает успехом то, что не участвует в конфликте на Украине

Венгрия считает успехом то, что не участвует в конфликте на Украине и его эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Мы можем говорить о своём успехе, потому что за полтора года нам успешно удалось остаться в стороне от войны, идущей по соседству. Это при нормальных обстоятельствах — тоже серьёзное достижение, а вы подумайте о давлении на нас со стороны мира!" сказал он на пресс-конференции Tranzit.

Сийярто отметил, что единственным имеющим мораль внешнеполитическим курсом во время войны может быть "сохранение человеческих жизней". Он подчеркнул, что Венгрия не способствовала ни одной смерти в ходе конфликта и не участвовала ни в одной попытке его эскалации.

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Матвей Константинов
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