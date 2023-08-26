В Венгрии порадовались, что остались в стороне от конфликта на Украине

Венгрия считает успехом то, что не участвует в конфликте на Украине и его эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Мы можем говорить о своём успехе, потому что за полтора года нам успешно удалось остаться в стороне от войны, идущей по соседству. Это при нормальных обстоятельствах — тоже серьёзное достижение, а вы подумайте о давлении на нас со стороны мира!" — сказал он на пресс-конференции Tranzit.