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12 сентября, 11:07

Маску грозит следствие и разрыв контракта с Пентагоном из-за отказа включать Starlink у Крыма

Сенатор США Уоррен потребовала начать расследование из-за слов Маска о Starlink

<p>Илон Маск. Фото © Getty Images / Chesnot</p>

Илон Маск. Фото © Getty Images / Chesnot

Сенатор США Элизабет Уоррен призвала провести расследование деятельности компании SpaceX после признания её основателя и СЕО Илона Маска в том, что работа спутников Starlink для украинских военных в Чёрном море у побережья Крыма была ограничена. Об этом сообщает Bloomberg.

"Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, есть ли у нас адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером", потребовала Уоррен, добавив, что считает необходимым пересмотр контракта, заключённого между Минобороны США и SpaceX.

Маск жёстко ответил на обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у Крыма

Маск жёстко ответил на обвинения в госизмене за отказ активировать Starlink у Крыма

Напомним, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. На следующий день предприниматель объяснил, что связь в этом районе была ограничена задолго до этих событий. Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.

Юрий Лысенко
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