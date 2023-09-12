Маску грозит следствие и разрыв контракта с Пентагоном из-за отказа включать Starlink у Крыма
Сенатор США Уоррен потребовала начать расследование из-за слов Маска о Starlink
Илон Маск. Фото © Getty Images / Chesnot
Сенатор США Элизабет Уоррен призвала провести расследование деятельности компании SpaceX после признания её основателя и СЕО Илона Маска в том, что работа спутников Starlink для украинских военных в Чёрном море у побережья Крыма была ограничена. Об этом сообщает Bloomberg.
"Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, есть ли у нас адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером", — потребовала Уоррен, добавив, что считает необходимым пересмотр контракта, заключённого между Минобороны США и SpaceX.
Напомним, 7 сентября канал CNN выпустил материал, в котором утверждалось, что Маск специально отключил ВСУ свою спутниковую связь Starlink у Крыма, чтобы сорвать атаку на Черноморский флот России. На следующий день предприниматель объяснил, что связь в этом районе была ограничена задолго до этих событий. Маск отметил, что применение Starlink для атак на Крым нарушает правила SpaceX.