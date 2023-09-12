Маску грозит следствие и разрыв контракта с Пентагоном из-за отказа включать Starlink у Крыма

Сенатор США Элизабет Уоррен призвала провести расследование деятельности компании SpaceX после признания её основателя и СЕО Илона Маска в том, что работа спутников Starlink для украинских военных в Чёрном море у побережья Крыма была ограничена. Об этом сообщает Bloomberg.

"Конгресс должен расследовать произошедшее и выяснить, есть ли у нас адекватные инструменты для того, чтобы внешняя политика проводилась правительством, а не одним миллиардером", — потребовала Уоррен, добавив, что считает необходимым пересмотр контракта, заключённого между Минобороны США и SpaceX.