Эрдоган на встрече с Маском предложил ему построить завод Tesla в Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с бизнесменом и владельцем компании Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке. Как сообщает Управление по делам общественности при президенте Турции в социальной сети X, стороны обсудили возможные инвестиции в промышленность страны.

"Наш президент господин Реджеп Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, в Турецком доме в Нью-Йорке", — сказано в сообщении.

В ходе диалога Эрдоган предложил Маску открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Он также упомянул о развитии сотрудничества страны с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции. Вместе с этим он пригласил предпринимателя поучаствовать в технологической выставке в Измире.