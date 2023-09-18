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18 сентября, 02:07

Эрдоган на встрече с Маском предложил ему построить завод Tesla в Турции

Президент Турции Эрдоган встретился в Нью-Йорке с предпринимателем Илоном Маском

<p>Предприниматель Илон Маск с сыном и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/_sabanozel/status/1703586012243399116" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Şaban ÖZEL</a></p>

Предприниматель Илон Маск с сыном и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © X / Şaban ÖZEL

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретился с бизнесменом и владельцем компании Tesla Илоном Маском в Нью-Йорке. Как сообщает Управление по делам общественности при президенте Турции в социальной сети X, стороны обсудили возможные инвестиции в промышленность страны.

  • Президент Турции Эрдоган встретился в Нью-Йорке с предпринимателем Илоном Маском. На встречу бизнесмен прибыл с сыном. Фото © X / Şaban ÖZEL
    Президент Турции Эрдоган встретился в Нью-Йорке с предпринимателем Илоном Маском. На встречу бизнесмен прибыл с сыном. Фото © X / Şaban ÖZEL
  • Предприниматель Илон Маск. Фото © X / Şaban ÖZEL
    Предприниматель Илон Маск. Фото © X / Şaban ÖZEL

Президент Турции Эрдоган встретился в Нью-Йорке с предпринимателем Илоном Маском. На встречу бизнесмен прибыл с сыном. Фото © X / Şaban ÖZEL

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"Наш президент господин Реджеп Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя Tesla и SpaceX, в Турецком доме в Нью-Йорке", — сказано в сообщении.

В ходе диалога Эрдоган предложил Маску открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Он также упомянул о развитии сотрудничества страны с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции. Вместе с этим он пригласил предпринимателя поучаствовать в технологической выставке в Измире.

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А 4 сентября в России прошли переговоры Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным, которые длились около трёх часов. Владимир Путин встретил турецкого коллегу на лестнице у входа в здание, лидеры обменялись рукопожатием и тепло поприветствовали друг друга. Российский президент отметил хороший темп развития отношений РФ и Турции, назвал сроки запуска турецкой АЭС "Аккую", рассказал о ходе переговоров по созданию газового хаба и пригласил Эрдогана отдохнуть в Сочи.

Оксана Попова
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