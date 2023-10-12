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Регион
Опубликовано 12 октября 2023, 06:34
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Зеленского предупредили о грядущей катастрофе на фронте

Экс-разведчик Риттер: ВСУ разваливаются под натиском ВС России

ВС России прорывают оборону ВСУ и могут загнать противника в котёл, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Украинская армия прямо сейчас разваливается. Прямо сейчас. Россия совершает прорывы повсюду. У украинцев уже никого не осталось, чтобы заткнуть дыры. Мы прямо сейчас наблюдаем крах", — сказал он в интервью YouTube-каналу Ask the Inspector.

По словам Риттера, происходящее наилучшим образом демонстрирует силу России, а сама она подаёт НАТО и Западу отчётливый сигнал: наша армия больше, лучше подготовлена и закалена в боях, а "все вы, жирные, жрущие пончики американцы и немцы, ничего не добьётесь".

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По мнению Скотта Риттера, ВСУ ждёт крах в течение года. Он отметил, что у противника не осталось времени, а ВС России скоро закончат конфликт.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Матвей Константинов
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