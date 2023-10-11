Украинскую армию в течение года ждёт крах, считает экс-разведчик американских вооружённых сил Скотт Риттер. По его мнению, даже помощь со стороны Запада не спасёт ситуацию, ведь у ВСУ время на исходе.

"Армии Украины не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем", — отметил он во время интервью в шоу Ask the Inspector.

Риттер подчеркнул, что ВС РФ скоро завершат конфликт, ведь Вооружённые силы Украины находятся в сильном упадке.