В США назвали сроки крушения украинской армии
Экс-разведчик Риттер: Украинской армии не будет через 12 месяцев
Украинскую армию в течение года ждёт крах, считает экс-разведчик американских вооружённых сил Скотт Риттер. По его мнению, даже помощь со стороны Запада не спасёт ситуацию, ведь у ВСУ время на исходе.
"Армии Украины не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем", — отметил он во время интервью в шоу Ask the Inspector.
Риттер подчеркнул, что ВС РФ скоро завершат конфликт, ведь Вооружённые силы Украины находятся в сильном упадке.
Напомним, украинские войска начали первую фазу широко анонсированного контрнаступления 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. По словам президента РФ Владимира Путина, они уже превысили 90 тысяч человек. При этом Владимир Зеленский сегодня заявил, что Украина находится на последней стадии конфликта. На этом фоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг нашёл у России "новое оружие" — предстоящую зиму. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла европейского политика, отметив, что в альянсе, вероятно, "не догадываются, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику сезонных обострений".
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