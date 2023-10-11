"Тактика сезонных обострений": Захарова высмеяла "новое оружие Путина", которое нашёл генсек НАТО
Столтенберг: Путин собирается использовать зиму как оружие на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин якобы собирается использовать погоду в качестве оружия на Украине. Такое заявление он сделал на переговорах в штаб-квартире альянса в Брюсселе, куда, кстати, приехал и Владимир Зеленский.
Столтенберг заявил, что Путин собирается использовать зиму как оружие на Украине. Видео © t.me / Смотри
"Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины", — сказал Столтенберг.
На его слова тут же отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что в альянсе, вероятно, "не догадываются, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику сезонных обострений". А вот лето российская сторона оставляет для себя, сыронизировала Захарова.
Ранее Столтенберг назвал неприемлемым мир на Украине "любой ценой". Генсек НАТО добавил, что чем сильнее становится Киев, тем быстрее якобы приближается завершение конфликта.
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