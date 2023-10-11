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11 октября, 10:24

"Тактика сезонных обострений": Захарова высмеяла "новое оружие Путина", которое нашёл генсек НАТО

Столтенберг: Путин собирается использовать зиму как оружие на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин якобы собирается использовать погоду в качестве оружия на Украине. Такое заявление он сделал на переговорах в штаб-квартире альянса в Брюсселе, куда, кстати, приехал и Владимир Зеленский.

Столтенберг заявил, что Путин собирается использовать зиму как оружие на Украине. Видео © t.me / Смотри

"Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины", — сказал Столтенберг.

На его слова тут же отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что в альянсе, вероятно, "не догадываются, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику сезонных обострений". А вот лето российская сторона оставляет для себя, сыронизировала Захарова.

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Ранее Столтенберг назвал неприемлемым мир на Украине "любой ценой". Генсек НАТО добавил, что чем сильнее становится Киев, тем быстрее якобы приближается завершение конфликта.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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