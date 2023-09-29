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29 сентября, 09:46
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Украинцев предупредили, что НАТО подвело их к черте краха

Экс-разведчик Риттер: Заявление Столтенберга в Киеве приблизило крах Украины

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев лишь приблизил скорый крах Украины. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер со своими подписчиками в социальной сети Х (бывший "Твиттер").

По его словам, на Западе окончательно отказались от "реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО". То есть страна, как выразился Риттер, в очередной раз "обманулась".

"Настал конец современной Украины. Но если последователи Степана Бандеры не заслуживают меньшего, то украинский народ действительно жаль", — добавил экс-разведчик.

Столтенберг назвал неприемлемым мир на Украине "любой ценой"

Столтенберг назвал неприемлемым мир на Украине "любой ценой"

Как сообщал Лайф, Столтенберг 28 сентября прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с Зеленским. До этого в украинской столице побывали главы Минобороны Франции и Великобритании Себастьян Лекорню и Грант Шэппс. По итогам визита генсек НАТО заявил, что достижение мира на Украине "любой ценой" неприемлемо и что альянс будет помогать украинцам "так долго, сколько потребуется".

Обложка ©

Getty Images / Omar Havana

Марина Калегина
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