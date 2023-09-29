Украинцев предупредили, что НАТО подвело их к черте краха

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев лишь приблизил скорый крах Украины. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер со своими подписчиками в социальной сети Х (бывший "Твиттер").

По его словам, на Западе окончательно отказались от "реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО". То есть страна, как выразился Риттер, в очередной раз "обманулась".