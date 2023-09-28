Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, об этом сообщает Reuters. Предполагается, что он встретился с Владимиром Зеленским.

Также ранее сегодня Украину с визитом посетил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.