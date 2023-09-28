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28 сентября, 10:56

Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, об этом сообщает Reuters. Предполагается, что он встретился с Владимиром Зеленским.

Также ранее сегодня Украину с визитом посетил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

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А ранее, 11 сентября, с необъявленным визитом Киев посетила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Это был уже четвёртый визит министра в украинскую столицу с момента начала СВО.

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Getty Images / STR

Александра Вишнякова
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