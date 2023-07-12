"Трагедия для Украины": Генсек НАТО порассуждал о последствиях победы России
Столтенберг: Победа России станет трагедией для Киева и повысит уязвимость НАТО
Победа России станет трагедией для Украины и сделает Североатлантический альянс более уязвимым. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя на пресс-конференции итоги переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским на полях саммита альянса в Вильнюсе.
"Самый большой риск — это если президент Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми", — заявил Столтенберг.
Так он ответил на вопрос, не подойдёт ли НАТО ближе к столкновению с Россией, если даст Украине гарантии безопасности.
Напомним, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе участники приняли документ из трёх пунктов о "приближении" Украины к альянсу. Так, они упразднили план действий для её вступления и пообещали пригласить Киев в организацию в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. При этом точной даты никто не назвал.
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