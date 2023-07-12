"Трагедия для Украины": Генсек НАТО порассуждал о последствиях победы России

Победа России станет трагедией для Украины и сделает Североатлантический альянс более уязвимым. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, подводя на пресс-конференции итоги переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским на полях саммита альянса в Вильнюсе.

"Самый большой риск — это если президент Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми", — заявил Столтенберг.

Так он ответил на вопрос, не подойдёт ли НАТО ближе к столкновению с Россией, если даст Украине гарантии безопасности.