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11 сентября, 06:03

Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

<p>Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев. Обложка © t.me / stranaua</p>

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев. Обложка © t.me / stranaua

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщают украинские СМИ.

Это уже четвёртый визит министра иностранных дел Германии в украинскую столицу с момента начала СВО.

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А на днях в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повёл американского политика в McDonald's, где рассказал, что в студенческие годы посещал кафе, чтобы спастись от похмелья. В ходе визита Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более миллиарда долларов.

Иван Косицын
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