Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев. Обложка © t.me / stranaua
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщают украинские СМИ.
Это уже четвёртый визит министра иностранных дел Германии в украинскую столицу с момента начала СВО.
А на днях в Киев приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повёл американского политика в McDonald's, где рассказал, что в студенческие годы посещал кафе, чтобы спастись от похмелья. В ходе визита Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более миллиарда долларов.