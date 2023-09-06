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6 сентября, 15:02

В Бундестаге поблагодарили Россию за несерьёзное отношение к заявлениям Бербок

Депутат Койтер поблагодарил РФ за несерьёзное отношение к словам Бербок

Депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер поблагодарил Россию за несерьёзное отношение к заявлению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о "войне с Москвой".

"Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — "у нас война с Россией" — не восприняли всерьёз", сказал парламентарий на дебатах в Бундестаге.

Речь идёт о высказывании Анналены Бербок, которое она сделала в конце января. На заседании ПАСЕ глава МИД ФРГ призвала партнёров по ЕС продолжать "воевать с Россией", а не друг с другом. Однако 11 февраля глава Бербок призналась, что совершила ошибку, когда позволила себе подобные высказывания.

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Кроме того, Койтер раскритиковал Бербок за недостаточное знание английского языка и напомнил ей её "свинскую" оговорку.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Александра Вишнякова
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