В Бундестаге поблагодарили Россию за несерьёзное отношение к заявлениям Бербок

Депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер поблагодарил Россию за несерьёзное отношение к заявлению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о "войне с Москвой".

"Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — "у нас война с Россией" — не восприняли всерьёз", — сказал парламентарий на дебатах в Бундестаге.