Бербок опозорилась на пресс-конференции, рассказав о "кокаиновом зерне" с Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила нелепую оговорку во время пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску, назвав украинское зерно "кокаиновым".

Бербок назвала украинское зерно "кокаиновым". Видео © Twitter / MultiPolarMarkt

"Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырёх миллионов тонн ежемесячно", — сказала Бербок, после чего тут же исправилась, вымолвив "зерна", но её слова уже подхватили пользователи соцсетей.

Так, многие заподозрили Бербок в "пробежке по белым дорожкам" и пошутили, что чрезмерное общение с украинским лидером Владимиром Зеленским даёт о себе знать. К слову, как припомнили пользователи, немецкий политик ранее уже называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". На оговорку Бербок также отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Странно, травма головы у [Олафа] Шольца же, а не у Бербок? Или они вместе занимались неким видом спорта, после которого страдает голова? Есть ещё резервный вариант, что это правда", — написала дипломат в телеграм-канале.