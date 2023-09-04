Захарова — о пиратском образе Шольца: А что же это за спорт такой был?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кринжем фото канцлера ФРГ Олафа Шольца, получившего травму во время занятий спортом и затем представшего с повязкой на глазу. Дипломат не оценила новый образ немецкого политика и задалась вопросом, каким же видом спорта он занимался, что получил такую травму.

"Честно говоря, я думала, это и есть мем. Оказалось, что оригинал... На самом деле это прекрасный пример очередного кринжа от европейских либеральных элит, показывающий, насколько они потеряли связь с реальностью. Если же это косплей, то крайне странный. В воздухе повис вопрос: а что же это за спорт такой был?" — написала Захарова в телеграм-канале.