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4 сентября, 16:01

Захарова — о пиратском образе Шольца: А что же это за спорт такой был?

Захарова назвала кринжем фото Шольца с повязкой на глазу

<p>Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1698627434508063228" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bundeskanzler Olaf Scholz</a></p>

Шольц опубликовал первое фото после травмы во время пробежки. Обложка © Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кринжем фото канцлера ФРГ Олафа Шольца, получившего травму во время занятий спортом и затем представшего с повязкой на глазу. Дипломат не оценила новый образ немецкого политика и задалась вопросом, каким же видом спорта он занимался, что получил такую травму.

"Честно говоря, я думала, это и есть мем. Оказалось, что оригинал... На самом деле это прекрасный пример очередного кринжа от европейских либеральных элит, показывающий, насколько они потеряли связь с реальностью. Если же это косплей, то крайне странный. В воздухе повис вопрос: а что же это за спорт такой был?" — написала Захарова в телеграм-канале.

Большинство немцев недовольны мягкотелостью и изворотливостью Шольца

Большинство немцев недовольны мягкотелостью и изворотливостью Шольца

Напомним, о том, что Шольц упал на тренировке и поставил синяки на лице, стало известно 2 сентября. Из-за этого отменилась его поездка в город Херинген. Позже канцлер показал первое фото после полученной травмы: на снимке он предстал в пиратском образе с повязкой на глазу. Также на лице политика видны следы от ссадин и царапин.

Александра Вишнякова
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