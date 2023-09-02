Шольц упал на тренировке и поставил синяки на лице

Канцлер ФРГ Олаф Шольц травмировался, упав во время спортивной тренировки. Его поездка в город Херинген, которая должна была состояться 3 сентября, отменена. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Херингене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", — прокомментировала ситуацию представитель кабмина в беседе с новостным порталом, добавив, что график политика на следующую неделю не изменится.

У Шольца на 3 сентября была запланирована поездка в Херинген для участия в мероприятии в честь 25-летия деятельности его товарища по партии председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена Бундестага. В программе значилась встреча канцлера с гостями Рота в формате "вопрос – ответ".