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2 сентября, 19:18

Шольц упал на тренировке и поставил синяки на лице

Представитель кабмина: Канцлер ФРГ Шольц получил травму во время занятий спортом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц травмировался, упав во время спортивной тренировки. Его поездка в город Херинген, которая должна была состояться 3 сентября, отменена. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

"К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Херингене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице", прокомментировала ситуацию представитель кабмина в беседе с новостным порталом, добавив, что график политика на следующую неделю не изменится.

У Шольца на 3 сентября была запланирована поездка в Херинген для участия в мероприятии в честь 25-летия деятельности его товарища по партии председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена Бундестага. В программе значилась встреча канцлера с гостями Рота в формате "вопрос – ответ".

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Ранее Шольц назвал ситуацию в Германии неудовлетворительной, отметив, что основная тяжесть ослабления мировой экономики лежит на ФРГ из-за её зависимости от экспорта. Вместе с тем он указал на нехватку денег не только для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию, но и для юридических возможностей.

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Юрий Лысенко
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