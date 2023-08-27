Шольц пожаловался на рост экономики в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался на рост экономики в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Политик назвал ситуацию неудовлетворительной, отметив, что основная тяжесть ослабления мировой экономики лежит на Германии из-за её зависимости от экспорта. Вместе с тем он указал на нехватку денег не только для долгосрочного субсидирования цен на электроэнергию, но и для юридических возможностей.

"Я не уверен, что Европейский союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше долгов", — подчеркнул Шольц.

По его словам, в последнее время страна увеличила госдолг на сотни миллиардов евро для борьбы с пандемией коронавируса, а также для смягчения последствий ситуации на Украине и роста цен на энергоносители.