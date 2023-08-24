Высказывание Шольца о противниках поддержки Украины вызвало негодование в Германии

Как указала обозреватель, Шольцу повезло, что "люди не воспринимают его слишком серьёзно". В противном случае, утверждает она, его оплошность повлекла бы за собой последствия. Автор материала напомнила, что канцлер ФРГ уже не раз позволял себе неуважительно общаться и публично оскорблять граждан. Этому кто-то "должен положить конец", добавила Шнеебергер. Она также указала, что в следующий раз Шольцу следует "дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять".