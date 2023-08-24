Высказывание Шольца о противниках поддержки Украины вызвало негодование в Германии
BZ: Шольц не вправе оскорблять противников поддержки Киева
Канцлер Германии Олаф Шольц не вправе оскорблять противников поддержки Украины и сторонников мирного урегулирования конфликта. Обозреватель газеты Die Berliner Zeitung Рут Шнеебергер заявила, что политику следует перестать быть высокомерным.
В своей статье Шнеебергер оценила высказывание Шольца, назвавшего сторонников установления мира на Украине "падшими ангелами из ада". Журналистка отметила, что бестактность немецкого канцлера неприемлема для такого должностного лица.
Как указала обозреватель, Шольцу повезло, что "люди не воспринимают его слишком серьёзно". В противном случае, утверждает она, его оплошность повлекла бы за собой последствия. Автор материала напомнила, что канцлер ФРГ уже не раз позволял себе неуважительно общаться и публично оскорблять граждан. Этому кто-то "должен положить конец", добавила Шнеебергер. Она также указала, что в следующий раз Шольцу следует "дважды подумать, прежде чем снова кого-либо публично оскорблять".
Ранее сообщалось, что большинство опрошенных жителей Германии назвали своего канцлера Олафа Шольца беспомощным и слабым, а также не способным руководить страной. 73% немцев уверенно заявили, что Шольц — один из худших политиков.
ТАСС / AP / Markus Schreiber