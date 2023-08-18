Шольца освистали во время предвыборного митинга в Мюнхене
Немецкого канцлера Олафа Шольца освистали во время предвыборного мероприятия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на центральной площади Мюнхена — Мариенплац. Видео с таким "приветствием" главы кабмина разлетелось по соцсетям.
Шольца освистали во время предвыборного мероприятия СДПГ в Мюнхене. Видео © Twitter / Ignaz Bearth
По данным DPA, обстановка на площади была напряжённой ещё до выступления. Ряд организаций, в том числе правого спектра, призывали к протестам. Многие участники держали плакаты с требованием прекратить поставки вооружения Украине. В итоге правоохранители установили ограждения на площади и тщательно проверяли всех гостей мероприятия. К слову, Шольц во время выступления как раз выступил в защиту политики правительства ФРГ по отношению к Украине.
"Сюда относятся и поставки оружия", — отметил Шольц, добавив, что немецкий кабмин якобы тщательно проверяет каждый запрос, чтобы не допустить обострения в отношениях РФ и НАТО.
Ранее Лайф писал, что большинство немцев недовольны мягкотелостью и изворотливостью Шольца. Граждане считают, что нынешний канцлер слабый и не умеет добиваться своего.
Twitter / Ignaz Bearth