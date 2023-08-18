Шольца освистали во время предвыборного митинга в Мюнхене

По данным DPA, обстановка на площади была напряжённой ещё до выступления. Ряд организаций, в том числе правого спектра, призывали к протестам. Многие участники держали плакаты с требованием прекратить поставки вооружения Украине. В итоге правоохранители установили ограждения на площади и тщательно проверяли всех гостей мероприятия. К слову, Шольц во время выступления как раз выступил в защиту политики правительства ФРГ по отношению к Украине.