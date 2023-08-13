Большинство немцев недовольны мягкотелостью и изворотливостью Шольца

Большинство опрошенных жителей Германии назвали своего канцлера Олафа Шольца беспомощным и слабым, а также не способным руководить страной. Об этом сообщает немецкий канал ZDF , ссылаясь на данные исследования "Политический барометр", который провела компания Wahlen.

73% немцев уверенно заявили, что Шольц — один из наихудших политиков. И лишь 21% благосклонно отнеслись к нему и сочли вполне приемлемым канцлером. При этом 72% респондентов отметили, что чиновник всегда уклоняется от точных ответов во время интервью. И только 19% не замечают уловок Шольца давать пространственные и пустые ответы.