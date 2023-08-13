Регион

Уведомления отключены

13 августа, 16:46

Большинство немцев недовольны мягкотелостью и изворотливостью Шольца

ZDF: Большинство немцев считают, что Шольц слабый и не умеет добиваться своего

Большинство опрошенных жителей Германии назвали своего канцлера Олафа Шольца беспомощным и слабым, а также не способным руководить страной. Об этом сообщает немецкий канал ZDF, ссылаясь на данные исследования "Политический барометр", который провела компания Wahlen.

73% немцев уверенно заявили, что Шольц — один из наихудших политиков. И лишь 21% благосклонно отнеслись к нему и сочли вполне приемлемым канцлером. При этом 72% респондентов отметили, что чиновник всегда уклоняется от точных ответов во время интервью. И только 19% не замечают уловок Шольца давать пространственные и пустые ответы.

Опрос проводился 9–10 августа по всей Германии, в нём принял участие 1061 случайно выбранный респондент, имеющий право голосовать.

В Германии рассказали, как Шольц вредит Украине

В Германии рассказали, как Шольц вредит Украине

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу дискуссий о поставках Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он считает, что нужно сосредоточиться на отправках тяжёлой артиллерии, средств ПВО и танков.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Германия
  • Олаф Шольц
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров