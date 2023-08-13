Большинство немцев недовольны мягкотелостью и изворотливостью Шольца
ZDF: Большинство немцев считают, что Шольц слабый и не умеет добиваться своего
Большинство опрошенных жителей Германии назвали своего канцлера Олафа Шольца беспомощным и слабым, а также не способным руководить страной. Об этом сообщает немецкий канал ZDF, ссылаясь на данные исследования "Политический барометр", который провела компания Wahlen.
73% немцев уверенно заявили, что Шольц — один из наихудших политиков. И лишь 21% благосклонно отнеслись к нему и сочли вполне приемлемым канцлером. При этом 72% респондентов отметили, что чиновник всегда уклоняется от точных ответов во время интервью. И только 19% не замечают уловок Шольца давать пространственные и пустые ответы.
Опрос проводился 9–10 августа по всей Германии, в нём принял участие 1061 случайно выбранный респондент, имеющий право голосовать.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу дискуссий о поставках Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он считает, что нужно сосредоточиться на отправках тяжёлой артиллерии, средств ПВО и танков.
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