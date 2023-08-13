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13 августа, 00:01

В Германии рассказали, как Шольц вредит Украине

Welt: Сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине и Германии

Сомнения канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно поставок киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus вредят и Германии, и Украине. Об этом пишет обозреватель Welt Тор Барфус.

По словам журналиста, ВСУ сейчас срочно нужно больше оружия для "защиты своей страны и своего народа". Обозреватель считает, что, не поставляя ракеты, Шольц подрывает доверие к самому себе.

"Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал "волк", он слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания", — отметил Барфус.

Вместе с тем журналист считает, что ракеты Taurus "не изменят правила игры" на поле боя.

Taurus — авиационная ракета класса "воздух – поверхность" с дальностью 500 километров немецко-шведского производства. Предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. Для нанесения ударов самолёту-носителю не требуется заходить в зону ПВО противника.

Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе

Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе

Ранее Лайф писал, что Шольц высказался по поводу дискуссий о поставках Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, пока в данном вопросе "ничего не изменилось".

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Pixabay

Кузьма Спирин
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