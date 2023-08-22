Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Темпы экономического роста в России достаточно устойчивые. Это отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Несмотря на пессимистические прогнозы, которые звучали, да и до сих пор звучат, Россия по итогам 2022 года вошла в пятёрку крупнейших экономик мира", — сказал президент.

Владимир Путин напомнил, что, по данным Всемирного банка, по этому показателю Россия обогнала Германию и "темпы экономического роста достаточно устойчивы". Причём высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов.

Что касается заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, то в предыдущий раз такое мероприятие состоялось в декабре. Как отмечал тогда Владимир Путин, дважды в год участники совета собираются, чтобы оценить ситуацию в экономике. Это совещательный орган при главе государства. Он создан для обсуждения вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и достижением её национальных целей развития до 2030 года.