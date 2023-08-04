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4 августа, 16:01

Германия позади: Россия вошла в пятёрку пяти крупнейших экономик мира

Всемирный банк: РФ — пятая экономика мира по паритету покупательской способности

Всемирный банк обновил свой рейтинг государств по уровню ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности в 2022 году. Россия в обновлённом перечне оказалась в первой пятёрке.

По данным ВБ, российский ВВП в прошлом году по паритету составил 5,510 миллиарда долларов, а к 2030-му может вырасти на 7,9% и быть на уровне 5,943 миллиарда долларов. Россия по этому показателю опередила такие страны, как ФРГ, Франция, Италия, Канада и Британия. В тройке лидеров КНР, США и Индия, при этом банк утверждает, что через семь лет она не изменится. На четвёртой позиции находится Япония.

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Shutterstock

Никита Осипов
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