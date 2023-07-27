В США не увидели коллапса в экономике России на фоне масштабных санкций

Российская экономика выстояла под напором западных санкций. Об этом заявил координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен, ранее выдвинутый кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

"Мы не видим коллапса", — заявил чиновник на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США.

О'Брайен напомнил, что до введения санкций экономика РФ входила в десятку крупнейших в мире. По его прогнозам, к 2030 году возможно её сокращение на 20%.