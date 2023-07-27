В США не увидели коллапса в экономике России на фоне масштабных санкций
Координатор Госдепа О'Брайен: США не видят коллапса в российской экономике
Российская экономика выстояла под напором западных санкций. Об этом заявил координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен, ранее выдвинутый кандидатом на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
"Мы не видим коллапса", — заявил чиновник на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США.
О'Брайен напомнил, что до введения санкций экономика РФ входила в десятку крупнейших в мире. По его прогнозам, к 2030 году возможно её сокращение на 20%.
А ранее президент РФ Владимир Путин на два года продлил действие указа об ответных мерах на санкции против РФ. Они подразумевают ограничения на экспорт из страны и импорт в неё продуктов и сырья. В частности, речь идёт о технологическом, телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспорте, сельскохозяйственной технике, электронике.
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