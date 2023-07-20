Путин на два года продлил действие указа об ответных мерах на санкции против РФ

Срок старого документа, который был издан в марте прошлого года, истекал в конце декабря года нынешнего. Новый же указ продлил его действие до конца 2025 года.

Ответные меры РФ подразумевают ограничения на экспорт из страны и импорт в неё продуктов и сырья, перечень которых был утверждён кабмином. В частности, речь идёт о технологическом, телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспорте, сельскохозяйственной технике, электронике. Что касается сырья, то здесь ограничения коснулись лесоматериалов, удобрений, химикатов, зерновых культур и так далее.