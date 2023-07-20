Путин на два года продлил действие указа об ответных мерах на санкции против РФ
Россия продлила действие ответных мер экономического характера на иностранные санкции. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства Владимир Путин.
Срок старого документа, который был издан в марте прошлого года, истекал в конце декабря года нынешнего. Новый же указ продлил его действие до конца 2025 года.
Ответные меры РФ подразумевают ограничения на экспорт из страны и импорт в неё продуктов и сырья, перечень которых был утверждён кабмином. В частности, речь идёт о технологическом, телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспорте, сельскохозяйственной технике, электронике. Что касается сырья, то здесь ограничения коснулись лесоматериалов, удобрений, химикатов, зерновых культур и так далее.
ТАСС / Дружинин Алексей