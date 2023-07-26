США предрекли крах из-за излишней "любви" к санкциям
Foreign Policy: Санкционная политика США на международной арене приведёт их к краху
Санкционная политика США на международной арене совсем не работает, зато ведёт Вашингтон к краху. Как заявил обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини, ограничения американских властей только укрепляют союзы между странами, в отношении которых они введены.
"Вашингтону пришло время признать, что его излишняя любовь к санкциям ведёт его к краху", — пишет автор.
Обозреватель убеждён, что США в ближайшее время вряд ли пересмотрят "свою любовь" к санкциям, так как они являются более "дешёвым" методом воздействия, нежели военные действия. По мнению журналиста, необходимо разработать некие механизмы контроля за вводимыми ограничениями, цели которых должны объясняться американскими политиками.
Лайф рассказывал, что несколько дней назад США снова расширили антироссийские санкции, введя ограничения против ещё почти 120 человек и компаний, которые, по мнению Вашингтона, поддерживают спецоперацию на Украине.
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