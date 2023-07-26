США предрекли крах из-за излишней "любви" к санкциям

Санкционная политика США на международной арене совсем не работает, зато ведёт Вашингтон к краху. Как заявил обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини, ограничения американских властей только укрепляют союзы между странами, в отношении которых они введены.

"Вашингтону пришло время признать, что его излишняя любовь к санкциям ведёт его к краху", — пишет автор.

Обозреватель убеждён, что США в ближайшее время вряд ли пересмотрят "свою любовь" к санкциям, так как они являются более "дешёвым" методом воздействия, нежели военные действия. По мнению журналиста, необходимо разработать некие механизмы контроля за вводимыми ограничениями, цели которых должны объясняться американскими политиками.