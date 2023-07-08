Экономист объяснил, почему импорт российских товаров в США только растёт

Растущий импорт российских товаров в США и, наоборот, снижающийся экспорт американской продукции в РФ связан с тем, что Вашингтон не хочет урезать поставки крайне необходимых категорий на свой рынок. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал директор Института нового общества экономист Василий Колташов.

"Реальность такова, что Соединённые Штаты стараются не обрезать поставки на свой рынок. То, что им крайне необходимо, им поступает и, по всей видимости, будет пока поступать. Таким образом, они поддерживают своих европейских партнёров и западные антироссийские санкции, при этом заботясь о своей экономике за счёт России", — объяснил он.

Напомним, согласно отчёту центрального статистического ведомства США, импорт российских товаров в страну резко вырос: с 215,6 миллиона долларов — в апреле до 504 миллионов долларов — в мае. Причём экспорт американских товаров в РФ, наоборот, сократился — с 65 миллионов долларов до 60 миллионов.