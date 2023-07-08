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8 июля, 08:53

В Мексике заявили о желании увеличить поставки текилы в Россию

Посол Мехиас: Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию, прежде всего за счёт небольших местных производителей. Об этом заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что был бы рад увеличить экспорт напитка на 200–300%, однако назвал это невыполнимым. По словам дипломата, большая часть предназначена для рынков других стран, в том числе США. В связи с этим Мехико по большей части заинтересован не в крупных производителях, а в тех, у кого есть плантации агавы, используемой для производства текилы, и в маленьких фабриках, которые могли бы заниматься импортом в Россию.

Мехиас назвал увеличение экспорта текилы в Россию самым простым путём к увеличению взаимного товарооборота. Кроме того, он напомнил о ещё одном крепком напитке из агавы — мескале, который тоже постепенно начинают "узнавать" в российских заведениях.

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А ранее Лайф рассказывал, что Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. Согласно подсчётам, за период с января по май 2023 года из Грузии было ввезено 24,15 миллиона литров напитка.

Николь Вербер
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