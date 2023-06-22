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22 июня, 16:10

Врач сравнила разные виды алкоголя и выбрала самые "полезные"

Врач Сумарокова назвала вино и коньяк относительно полезными для здоровья

Не все алкогольные напитки наносят непоправимый вред здоровью, некоторые в разумных дозах могут оказаться полезными. Об этом "Газете.ru" рассказала семейный терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова.

Она начала с антирейтинга и поставила на первое место по вредности шампанское, которое из-за пузырьков вызывает в животе брожение и гниение пищи, а также разъедает слизистую желудка. На второй позиции алкогольные коктейли, в них слишком много сахара, что создаёт нагрузку на поджелудочную железу и вызывает сильную интоксикацию. И завершает тройку — пиво. Оно не только раздражает кишечник, но и провоцирует у мужчин выработку женских гормонов.

По мнению Сумароковой, наименее вредно вино. Оно оказывает антибактериальное действие, является отличным антиоксидантом, помогает сосудам и кровообращению. Кроме того, напиток улучшает пищеварение, повышает аппетит и даже способствует усваиванию белковой пищи, в частности мяса. Допустимая доза в день: один бокал для мужчин и половина — для женщин.

"Ещё один полезный алкогольный напиток — коньяк. Он способен укреплять иммунную систему, а также снимать спазмы и расширять сосуды при условии соблюдения предельной однократной дозы — не более 50–80 миллилитров", — уточнила доктор.

По её словам, водка тоже не слишком вредна, так как не содержит сахара и добавок. С помощью этого спиртного можно получить антисептический эффект и бороться с вирусами, соблюдая небольшую дозу. А вот разного рода травяные настойки медик не рекомендовала, их влияние на печень нельзя назвать положительным.

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Ранее сообщалось, что об отравлении некачественным алкоголем говорят некоторые характерные признаки, среди них нарастающая дурнота и подёргивание конечностей. Такое спиртное может привести к покраснению лица и глаз, нарушению координации движений и зрения, а также неадекватному поведению.

Обложка ©

Freepik / vecstock

Татьяна Миссуми
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