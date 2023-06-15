Япония в мае нарастила импорт зерновых из России почти на 2100 процентов

В мае Япония нарастила импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Минфина страны.

В то же время импорт российского сжиженного природного газа был увеличен на 9,1% — на этот вид топлива приходится 58,8% всех поставок из РФ. В стоимостном выражении импорт СПГ вырос на 22,9%. Токио вновь не закупал российскую нефть, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Вырос также ввоз рыбы и морепродуктов — на 14,6%, а импорт овощей снижен на 82%. Упали показатели по углю (-76,3%), медицинским товарам (-99,7%), стали (-42,5%) и цветным металлам (-85,5%).

Что касается экспорта легковых автомобилей в Россию, он был увеличен на 104%, автобусов и грузовиков — на 35,8%. При этом экспорт мотоциклов снизился на 22,2%. Наращивается экспорт в Россию пластика (+978,7%) и резины — (+990,2%). Снизился же экспорт цветных металлов (-77,7), медицинских товаров (-51,9%), генераторов (-26,9%), компьютеров (-94,4%). В то же время Япония в прошлом месяце на 110,8% нарастила экспорт в Россию аудиоаппаратуры.