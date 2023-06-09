МИД вызвал посла Японии из-за планов Токио поставлять Киеву военную технику

Посла Японии Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ из-за решения Токио о начале поставок военной техники Украине. Японской стороне указали на то, что этот шаг приведёт только к эскалации.

"Подчёркнуто, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что решением поставлять вооружение Киеву Токио ещё глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик.