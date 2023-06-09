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9 июня, 11:03

МИД вызвал посла Японии из-за планов Токио поставлять Киеву военную технику

Посла Японии Тоёхису Кодзуки вызвали в МИД РФ из-за решения Токио о начале поставок военной техники Украине. Японской стороне указали на то, что этот шаг приведёт только к эскалации.

"Подчёркнуто, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", — говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что решением поставлять вооружение Киеву Токио ещё глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик.

МИД пригрозил Японии после очередных антироссийских санкций

МИД пригрозил Японии после очередных антироссийских санкций

А в конце мая Киев похвастался финансовой помощью Токио на 7,6 миллиарда долларов. Владимир Зеленский также выразил благодарность японским властям за решение взять на лечение раненых солдат ВСУ, а также за поставку ста грузовиков украинским военным.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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