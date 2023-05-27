МИД пригрозил Японии после очередных антироссийских санкций

Москва обратила внимание на очередной "антироссийский выпад" Японии в виде нового пакета санкций и уже изучает его возможное воздействие на национальную безопасность и экономику, заявили в МИД РФ. Там отметили, что подобные нелегитимные действия "не останутся без ответа".

"Обратили внимание на обнародованный 26 мая двадцатый "пакет" санкционных мер администрации Ф. Кисиды в отношении России, а также российских физических и юридических лиц. Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа", — говорится в опубликованном сообщении.

В министерстве также прокомментировали попытки госсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить РФ в "ядерном шантаже", назвав их "циничными, нечистоплотными спекуляциями" и предложив проявить озабоченность размещением ядерных сил США в Европе.