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27 мая, 10:24

МИД пригрозил Японии после очередных антироссийских санкций

МИД: Нелегитимные антироссийские санкции Японии не останутся без ответа

Москва обратила внимание на очередной "антироссийский выпад" Японии в виде нового пакета санкций и уже изучает его возможное воздействие на национальную безопасность и экономику, заявили в МИД РФ. Там отметили, что подобные нелегитимные действия "не останутся без ответа".

"Обратили внимание на обнародованный 26 мая двадцатый "пакет" санкционных мер администрации Ф. Кисиды в отношении России, а также российских физических и юридических лиц. Похоже, Токио поставил для себя задачу вырваться в лидеры антироссийских рестрикций. Продолжаем следить за практической реализацией таких шагов и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. В любом случае подобные нелегитимные действия официального Токио не останутся без ответа", говорится в опубликованном сообщении.

В министерстве также прокомментировали попытки госсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно обвинить РФ в "ядерном шантаже", назвав их "циничными, нечистоплотными спекуляциями" и предложив проявить озабоченность размещением ядерных сил США в Европе.

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Напомним, Япония расширила свои антироссийские санкции на 24 физических и 78 юридических лиц из РФ. В частности, под рестрикциями оказались телеведущая Ольга Скабеева, командир батальона "Спарта" и командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Матвей Константинов
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