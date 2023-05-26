Япония ввела персональные санкции против Скабеевой и комбата "Спарты" Жоги

Япония вводит очередные ограничения против России. На этот раз в санкционный список вошли 24 физических лица и 78 организаций. Об этом заявили в японском Министерстве иностранных дел.

В "чёрном списке" Японии оказались командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский, а также командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Кроме того, персональные ограничения введены в отношении российской журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой, комбата "Спарты" Артёма Жоги и гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей" Ян Новиков. Чиновники и прокуроры новых регионов страны также попали под рестрикции.

Что касается ограизаций, то под санкциями оказалась компания "Мегафон", Фонд перспективных исследований, НПО им. Лавочкина, ПАО "Камаз", Фонд "Сколково", "Сколтех" и другие.