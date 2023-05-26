Япония ввела персональные санкции против Скабеевой и комбата "Спарты" Жоги
Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций в рамках санкций против РФ
Телеведущая Ольга Скабеева и командир батальона "Спарта" Артёма Жога. Обложка © Коллаж LIFE / t.me / skabeeva / ТАСС / Николай Тришин
Япония вводит очередные ограничения против России. На этот раз в санкционный список вошли 24 физических лица и 78 организаций. Об этом заявили в японском Министерстве иностранных дел.
В "чёрном списке" Японии оказались командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский, а также командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Кроме того, персональные ограничения введены в отношении российской журналистки и телеведущей Ольги Скабеевой, комбата "Спарты" Артёма Жоги и гендиректор концерна воздушно-космической обороны "Алмаз — Антей" Ян Новиков. Чиновники и прокуроры новых регионов страны также попали под рестрикции.
Что касается ограизаций, то под санкциями оказалась компания "Мегафон", Фонд перспективных исследований, НПО им. Лавочкина, ПАО "Камаз", Фонд "Сколково", "Сколтех" и другие.
Кроме того, Токио ограничивает экспорт ряда товаров, которые "способствуют укреплению промышленной базы России" и запрещает предоставление России строительных и инженерных услуг. Новые санкции также предполагают заморозку российских активов на территории Японии.
Ранее Лайф писал, что США внесли в чёрный список более десятка российских научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и научно-производственных объединений России. Также под санкции подпали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр образования РФ Сергей Кравцов, омбудсмен Татьяна Москалькова и ещё 42 человека. Кроме того, Минторг США расширил экспортные ограничения против России и Белоруссии до 1224 позиций. В ответ МИД РФ закрыл въезд в Россию для 500 американцев.