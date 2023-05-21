В Киеве похвастались помощью Японии на $7,6 млрд после встречи Зеленского с Кисидой

Токио отправил Киеву 7,6 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во время саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме.

"Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности в рамках председательства Японии в "Группе семи". Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере 7,6 миллиарда долларов, который был выделен ранее", — отмечается в заявлении.

Зеленский выразил благодарность японским властям за решение взять на лечение раненых солдат ВСУ, а также за поставку ста грузовиков украинским военным. Стороны условились и о конференции, которая затронет вопросы восстановления Украины. Кроме того, были достигнуты договорённости по японским инвестициям в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, оборудования, железнодорожное строительство. Зеленский подчеркнул, что Киев желал бы получить от Токио ещё и вооружение.