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21 мая, 14:33

В Киеве похвастались помощью Японии на $7,6 млрд после встречи Зеленского с Кисидой

В офисе Зеленского заявили, что Япония выделила Украине помощь на $7,6 млрд

Токио отправил Киеву 7,6 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского по итогам его переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой во время саммита "Группы семи" (G7) в Хиросиме.

"Президент высоко оценил личное лидерство Фумио Кисиды в мобилизации международной поддержки Украины, в частности в рамках председательства Японии в "Группе семи". Президент поблагодарил Японию за пакет финансовой помощи в размере 7,6 миллиарда долларов, который был выделен ранее", — отмечается в заявлении.

Зеленский выразил благодарность японским властям за решение взять на лечение раненых солдат ВСУ, а также за поставку ста грузовиков украинским военным. Стороны условились и о конференции, которая затронет вопросы восстановления Украины. Кроме того, были достигнуты договорённости по японским инвестициям в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, оборудования, железнодорожное строительство. Зеленский подчеркнул, что Киев желал бы получить от Токио ещё и вооружение.

В США сочли странным побег Зеленского с Украины во время ключевой битвы

В США сочли странным побег Зеленского с Украины во время ключевой битвы

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский присутствовал на саммите "Большой семёрки" (G7) в Японии, который проходит с 19 по 21 мая. Там участники в очередной раз осудили Россию и размещение ядерного оружия в Белоруссии. США в ходе саммита пообещали очередной пакет военной помощи Киеву, который составит 375 миллионов долларов.

Обложка ©

Getty Images / POOL

Татьяна Миссуми
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