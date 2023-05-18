Япония в апреле сократила импорт угля и СПГ из России

Япония значительно сократила закупки угля и сжиженного природного газа из России. Об этом свидетельствуют данные Минфина страны.

В прошлом месяце импорт угля сократился на 80,8% по сравнению с апрелем 2022 года, СПГ — на 10,6%. А вот нефть Япония вновь не закупала, за исключением поставок по трубопроводу "Сахалин-2", увязанных с поступлением сжиженного газа.

Также Токио снизил импорт овощей из РФ на 75,1%, рыбы и морепродуктов — на 31,4%. А вот импорт зерновых вырос на 554,8% в сравнении с прошлым годом. Увеличился на 300% импорт медицинских изделий из РФ, а экспорт в нашу страну вырос на 23,8%.

Статистика показывает, что Япония не только сократила закупки СПГ из России, но и снизила на 18,7% общий объём импорта данного вида топлива. При этом поставки угля сократились на 1,6%, а нефти — на 10%. Однако на фоне роста мировых цен на энергоносители импорт российских угля и газа вырос в стоимостном выражении на 61,2%.