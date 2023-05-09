В Японии захотели возобновить диалог с Россией по Курилам
Япония надеется на возобновление конструктивного диалога с Россией по Курилам
Япония планирует возобновить конструктивный диалог с Россией по территориальному вопросу. Об этом заявил японский посол в США Кодзи Томита в ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.
Дипломат отметил, что на протяжении многих лет Токио пытался взаимодействовать с Москвой, однако в свете последних событий на Украине двусторонние обсуждения на сегодняшний день находятся не в самой "лучшей форме". Вместе с тем он добавил, что правительство Японии всё ещё придаёт "огромную важность" этому вопросу.
"Так что мы с нетерпением ждём взаимодействия с Россией в виде конструктивного обсуждения данного вопроса", — подчеркнул Томита.
Ранее Токио вернул в "Синюю книгу по дипломатии" за 2022 год формулировку об "оккупации" Южных Курил Москвой, назвав их "неотъемлемой частью Японии". При этом МИД РФ напомнили, что острова на законных международных основаниях являются частью России. В Кремле предупредили, что Москва не станет терпеть заявления от японских коллег о "незаконной оккупации" территории.
ТАСС / Сергей Красноухов