В Японии захотели возобновить диалог с Россией по Курилам

Япония планирует возобновить конструктивный диалог с Россией по территориальному вопросу. Об этом заявил японский посол в США Кодзи Томита в ходе пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Дипломат отметил, что на протяжении многих лет Токио пытался взаимодействовать с Москвой, однако в свете последних событий на Украине двусторонние обсуждения на сегодняшний день находятся не в самой "лучшей форме". Вместе с тем он добавил, что правительство Японии всё ещё придаёт "огромную важность" этому вопросу.