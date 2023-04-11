Кремль жёстко ответил Японии на заявление об "оккупации" Южных Курил

Южная часть Курильских островов является неотъемлемой частью России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление японского МИД о том, что РФ "незаконно оккупировала" эти территории.

"Мы их (такие формулировки. — Прим. Лайфа) видим регулярно, мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью РФ", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.