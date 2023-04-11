Кремль жёстко ответил Японии на заявление об "оккупации" Южных Курил
Песков: Москва не приемлет заявления Токио о "незаконной оккупации" Южных Курил
Южная часть Курильских островов является неотъемлемой частью России, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление японского МИД о том, что РФ "незаконно оккупировала" эти территории.
"Мы их (такие формулировки. — Прим. Лайфа) видим регулярно, мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью РФ", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, ранее стало известно, что Япония оставила формулировку о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов, которую Токио называет "северными территориями", в ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии". В МИД страны заявили, что проблема принадлежности этих территорий является самым продолжительным нерешённым вопросом в отношениях с Москвой.
ТАСС / Сергей Красноухов