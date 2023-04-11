В Японии вновь заявили о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов

Япония оставила формулировку о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов, которую Токио называет "северными территориями", в ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии".

В японском МИД подчеркнули, что проблема принадлежности этих территорий является самым продолжительным нерешённым вопросом в японо-российских отношениях. Токио вновь раскритиковал решение Москвы о прекращении переговоров по мирному договору из-за введения Японией односторонних санкций в связи с ситуацией на Украине.

Несмотря на осложнённые отношения двух стран японская сторона намерена продолжать вести переговоры с Россией по вопросу мирного договора.