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11 апреля, 04:51

В Японии вновь заявили о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов

МИД Японии: Россия "незаконно оккупирует" южную часть Курильских островов

Япония оставила формулировку о "незаконной оккупации" Россией южной части Курильских островов, которую Токио называет "северными территориями", в ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии".

В японском МИД подчеркнули, что проблема принадлежности этих территорий является самым продолжительным нерешённым вопросом в японо-российских отношениях. Токио вновь раскритиковал решение Москвы о прекращении переговоров по мирному договору из-за введения Японией односторонних санкций в связи с ситуацией на Украине.

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Несмотря на осложнённые отношения двух стран японская сторона намерена продолжать вести переговоры с Россией по вопросу мирного договора.

Напомним, Япония в 2022 году впервые за 11 лет официально обозначила Южные Курилы как "незаконно оккупированные", назвав их "принадлежащей стране территорией". Это произошло на фоне событий, развернувшихся на Украине.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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