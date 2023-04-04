Во Франции указали на нежелание Токио изолировать Россию по указке США

Решение властей Японии покупать российскую нефть по цене выше установленного странами G7 потолка говорит о нежелании Токио следовать американской политике изоляции России. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!" — написал Филиппо в "Твиттере" и призвал Париж перестать следовать этому плану, охарактеризовав его как смертельный.