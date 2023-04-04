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4 апреля, 03:10

Во Франции указали на нежелание Токио изолировать Россию по указке США

Французский политик Филиппо: Япония больше не хочет следовать политике изоляции России

Решение властей Японии покупать российскую нефть по цене выше установленного странами G7 потолка говорит о нежелании Токио следовать американской политике изоляции России. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!" — написал Филиппо в "Твиттере" и призвал Париж перестать следовать этому плану, охарактеризовав его как смертельный.

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Ранее стало известно, что в феврале Япония закупила у России нефть по цене выше предельной стоимости, установленной "Большой семёркой", — по 68,5 доллара за баррель. При этом Токио поддержал политику ограничения стоимости российского энергоресурса. Напомним, потолок цен, установленный странами G7 на российскую нефть, — 60 долларов за баррель.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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