Во Франции указали на нежелание Токио изолировать Россию по указке США
Французский политик Филиппо: Япония больше не хочет следовать политике изоляции России
Решение властей Японии покупать российскую нефть по цене выше установленного странами G7 потолка говорит о нежелании Токио следовать американской политике изоляции России. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Япония разрывает с США и покупает российскую нефть по ценам выше потолка, установленного G7! Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России!" — написал Филиппо в "Твиттере" и призвал Париж перестать следовать этому плану, охарактеризовав его как смертельный.
Ранее стало известно, что в феврале Япония закупила у России нефть по цене выше предельной стоимости, установленной "Большой семёркой", — по 68,5 доллара за баррель. При этом Токио поддержал политику ограничения стоимости российского энергоресурса. Напомним, потолок цен, установленный странами G7 на российскую нефть, — 60 долларов за баррель.
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