Японию уличили в покупке российской нефти по цене выше "потолка"

В феврале Япония закупила у России нефть по цене выше предельной стоимости, установленной "Большой семёркой", — по $68,5 за баррель. Это при том, что Токио поддержал политику ограничения стоимости российского энергоресурса.

Как свидетельствуют подсчёты ТАСС на основе опубликованной статистики японского Минфина, страна закупила 37 тысяч килолитров нефти (около 232,7 тысячи баррелей) на 2,125 млрд иен (около $16 млн). Исходя из этих расчётов, средняя стоимость партии обошлась в $68,52 за баррель. Между тем потолок цен, установленный странами G7 на российскую нефть, — $60 за баррель.

Несмотря на то что Япония поддержала решение G7 о предельной стоимости российской нефти, Токио сделал исключение для поставок с "Сахалина-2". Основной продукт проекта — СПГ, а закупка нефти связана с газовыми контрактами.